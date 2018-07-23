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İran'dan Pompeo'nun açıklamalarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran hakkındaki açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu söyledi.

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İrandan Pompeonun açıklamalarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun İran hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Kasımi, "Pompeo'nun ikiyüzlü ve ahmakça sözlerinin propaganda amacı taşıdığı belli. İran halkı birlik ve beraberlikleri sayesinde sizin perde arkasındaki tüm komplolarınızı boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun açıklamalarını, "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendiren Kasımi, "Uluslararası anlaşmalara aykırı bu sözler ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik attığı bir adımdır" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: pompeo, iran, Dışişleri Bakanlığı, abd, behram kasımi
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