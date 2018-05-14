İran'dan Moskova'ya "güvence" turu

RIA haber ajansının haberine göre Zarif, Rusya'nın anlaşmaya saygı gösterileceğinin garantisini verdiğini belirtip, Rusya ile İran'ın nükleer anlaşmanın kurtarılması için "her şeyi" yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Moskova'daki basın toplantısında Zarif, "Bu müzakerelerin nihai amacı, İran halkının çıkarlarının korunacağı güvencesini almaktır" dedi.

Lavrov da Rusya ve Avrupa'nın görevinin "anlaşma şartlarındaki yasal çıkarların ortak savunulması" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te Barack Obama'nın başkanlık döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra, diğer imzacı ülkeler anlaşmanın hala geçerli olduğunu söylemişti.

İran, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi için diplomasi turuna başlamıştı.

Hafta sonu Çin'in başkenti Pekin'e giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pazartesi günü de Moskova'daydı. Zarif, hafta sonuna doğru Brüksel'e gidecek.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını söylemesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik arttı.

14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'ye karşı çıkarak, anlaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından kameraların karşısına geçerek anlaşmanın diğer ülkelerle sürdürüleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili CNN International'a yaptığı açıklamada, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Kaynak: Reuters