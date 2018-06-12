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İran'dan Kuzey Kore'ye nükleer anlaşma uyarısı

İran Hükümet Sözcüsü Mohammad Bagher Nobakht, Kuzey Kore'yi nükleer anlaşmayı kabul etmemesi konusunda uyardı.

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İrandan Kuzey Koreye nükleer anlaşma uyarısı

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunan Sözcü Nobakht, "Yurt dışında imzasını iptal eden bir adamla karşı karşıyayız" diyerek Kuzey Kore'ye çağrı yaptı.

Trump, İran'la nükleer anlaşmadan çekilmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore söz verdi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jon-un, Singapur'daki zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasında anlaşmıştı. Kuzey Kore lideri Kim, tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını tamamlamak için çalışmayı taahhüt ederken, ABD kısa süre öncesine kadar düşman ülke kabul ettiği Kuzey Kore'nin güvenliğini sağlama güvencesi vermişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: nükleer anlaşma, Kuzey Kore, iran, abd
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