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Buradasınız : » » İran'dan İsrail'e tehdit: Karşılıksız kalmayacak

İran'dan İsrail'e tehdit: Karşılıksız kalmayacak

İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısı hakkında bir İranlı yetkilinin "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak" dediği iddia edildi.

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İrandan İsraile tehdit: Karşılıksız kalmayacak

Lübnanlı el-Mayadeen kanalının haberine göre, üst düzey bir İranlı yetkili, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak" dedi. 

Hava üslerine saldırı düzenlendi

Geçtiğimiz gün Humus'ta bulunan T4 ve Şayrat hava üslerine saldırı gerçekleştirilmişti. Görgü tanıkları, Suriye'nin ana gaz alanlarının bulunduğu stratejik bir bölgede bulunan ve İran güçleri tarafından kullanılan üslere 20'den fazla füze isabet ettiğini söyledi. Saldırda 14 kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, hayatını kaybedenlerin 7'sinin İranlı olduğu ortaya çıktı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: tehdit, israil, iran
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