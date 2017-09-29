İran'dan IKBY'ye yeni ambargo

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İran Karayolu Taşımacılık ve Yol Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan kararda, "IKBY'den veya IKBY'ye yönelik her türlü petrol ürününün taşımacılığı ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." denildi.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve İran İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Güvenliği Başkanlığı'nın duyurularına dayanarak alındığı belirtilen kararda, "Taşımacılık şirketlerinin, IKBY'ye yönelik yakıt ürünlerini taşımaktan imtina etmeleri önemle duyurulur. Bu yasakla ilgili her türlü ihlal taşıyıcı firmanın sorumluğunda olacaktır." ifadelerine yer verildi.