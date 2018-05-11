İran'dan en sert tepki, üst düzey dini lider Hatemi'den geldi

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, cuma hutbesinde konuşarak, İsrail'in aptalca bir saldırı yapması halinde Tel Aviv ve Hayfa'nın yok edileceğini söyledi. Hatemi, İran'ın nükleer anlaşmaya imza koyan Avrupalı ülkelere güvenmemesi gerektiğini de belirterek, "ABD çok fazla bir şey yapamaz. Onlar sürekli İran rejiminin düşüşünü hedefliyor. Avrupalı imzacılara da güvenemeyiz. İran'ın düşmanlarına güvenilemez" dedi.

İsrail-İran gerilimi

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürmüştü.

Suriye'deki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu öne sürülen bölgeleri hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, "İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket atması üzerine Suriye'deki İran hedeflerinin vurulduğunu" açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'de bulunan İran güçlerine ait bir çok hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriye topraklarından İsrail'e yönelik her saldırı girişiminden Beşşar Esed rejiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: Reuters