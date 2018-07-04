İran'dan bölgesel petrol satışı tehdidi

Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra petrol ihracatçısı Tahran'ın gelir kaynaklarını kesmeye çalışan ABD, yakın ülkelerden İran'dan petrol ithalatını durdurmalarını isteyeceğini açıkladı. Bu karar, İran'da sert tepkilere sebep oldu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının yasaklanması ihtimali hakkında, İran'ın petrol satışının engellenmesi durumunda bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapamayacaklarını, bunu engellemeye hazır olduklarını söyledi.

Ruhani de tepki göstermişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin açıklamalarına tepki göstermişti. Ruhani, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" demişti.

Ruhani ayrıca, "Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, petrol alımını Kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters