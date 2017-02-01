İran'dan balistik füze açıklaması

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Washington yönetiminin ülkesinin balistik füze denemesi yaptığına yönelik iddialarına değindi.

İran'ın balistik füze denemesi yaptığını doğrulayan Dehkan, "Bu deneme bizim mevcut programımız içerisinde yer alıyordu." dedi.

Füze denemelerinin nükleer anlaşmaya aykırı olduğuna yönelik ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Dehkan, "İran'ın savunma gücünü takviye etmek için yapılan bu deneme, ne nükleer anlaşmaya ne de 2231 sayılı karara aykırıdır." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif doğrulamamıştı

Tahran'ı ziyaret eden Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault'la dün ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, füze denemesi yapıldığına ilişkin iddiaları doğrulamamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararda İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor. AA