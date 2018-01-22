İran'dan Afrin açıklaması

Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na İran'dan da bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri yakından ve tedirginlikle takip ettiklerini söyledi.

Kasımi, İran'ın, harekatın hemen sonlanmasını ve Türkiye-Suriye sınır bölgesinde krizin genişleyip derinleşmesinin önüne geçilmesini istediğini belirtti.

"Afrin’deki krizin devam etmesiyle Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör gruplarının yeniden güçleneceğini" savunan Kasımi, "Operasyon Suriye’de savaş ateşinin yeniden alevlenmesine sebep olabilir" görüşünü savundu.

Kasımi açıklamasında, İran İslam Cumhuriyeti'nin "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, milli egemenliğine saygı gösterilmesi, insani krizin artmasının önlenmesi ve günahsız Suriye halkının can güvenliğinin sağlanmasından yana olduğunu" belirtti.

Tahran yönetimi, Suriye'deki yıkımın, Amerika gibi bölge dışı güçlerin tahrik edici eylemleri ve sorumsuz adımlarından kaynaklandığını düşünüyor.

İranlı Sözcü, "Amerika ve bölgedeki, başta terör örgütleri olmak üzere, müttefikleri, Suriye’nin meşru hükümetinin reddetmesine rağmen yasa dışı ve uluslararası yasalara aykırı varlığını bölgede sürdürdüğü sürece Suriye’de insani kriz devam edecektir" dedi.

Kasımi, tüm ülkelerden Suriye'deki krizin siyasi çözümü için hassasiyet göstermelerini beklediklerini söyledi:

"Özellikle garantör olan komşumuz Türkiye’den, Suriye krizinin siyasi çözümü için Astana mutabakatına bağlı kalmasını, Suriye krizinin siyasi çözümündeki olumlu ve hassas rolüyle sorumluluğunun devam etmesini bekliyoruz."

Kaynak: İHA, IRNA