İran'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Tehdit ve baskılara teslim olmayacağız

Ruhani, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "İran halkının tehdit, baskı ve yaptırımlarla teslim olacağını düşünüyorlar. İran teslim olmayacak, ABD'ye karşı direnecek" dedi.
Yeni yaptırımlar açıklanmıştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yeni yaptırımlar gelmişti. Washington yönetimi, İran Merkez Bankası Başkanı ile bankanın üst düzey bir yetkilisine, Hizbullah’a parasal destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.
İran Merkez Bankası Uluslararası Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Ali Tarzali de, söz konusu işlemleri organize ettiği gerekçesiyle yaptırıma tabi tutulmuştu.
Kaynak: Reuters