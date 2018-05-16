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İran'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Tehdit ve baskılara teslim olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik açıkladığı yeni yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.

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İrandan ABDye yaptırım cevabı: Tehdit ve baskılara teslim olmayacağız

Ruhani, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "İran halkının tehdit, baskı ve yaptırımlarla teslim olacağını düşünüyorlar. İran teslim olmayacak, ABD'ye karşı direnecek" dedi.

Yeni yaptırımlar açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yeni yaptırımlar gelmişti. Washington yönetimi, İran Merkez Bankası Başkanı ile bankanın üst düzey bir yetkilisine, Hizbullah’a parasal destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.

İran Merkez Bankası Uluslararası Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Ali Tarzali de, söz konusu işlemleri organize ettiği gerekçesiyle yaptırıma tabi tutulmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, ruhani, iran, baskı, abd, nükleer, Trump
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