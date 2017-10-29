İran'dan ABD'ye rest: Füze programımızı sürdüreceğiz

ABD Temsilciler Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde aldığı İran'a yeni yaptırım kararına rağmen, Tahran yönetimi geri adım atmıyor.

Füze programlarının savunma amaçlı olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu hiçbir uluslararası anlaşmayı ihlal etmiyor. İhtiyacımız olan her türlü silahı üretmeye, depolamaya ve gerektiğinde kullanmaya hakkımız var." ifadesini kullandı.

ABD yasalarına göre başkanın her 90 günde bir Kongre'ye İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu teyit etmesi gerekiyor. Ancak Trump, 13 Ekim’deki son değerlendirmesinde bu teyidi yapmamıştı.

Ruhani, konuşmasında Trump'a da seslenerek, "Güvenlik Konseyi'nin onayladığı anlaşmalara saygı göstermiyorsunuz. Durum böyleyken diğerlerinin sizinle müzakere masasına oturmasını nasıl beklersiniz" diye sordu.

Trump yönetimi, İran'la varılan nükleer anlaşmanın rafa kaldırılması için topu Kongre'ye atmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı 'yeni İran stratejisine' uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, Tahran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasını istemişti. İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber



