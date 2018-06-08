İran'dan ABD'ye Orta Doğu tehdidi

Washington-Tahran arasında yaşanan gerilim artıyor. Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilerek yeni yaptırımları devreye sokmasına İran'dan bir tepki daha geldi.

ABD'ye Ortadoğu tehdidi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ülkesinin köşeye sıkıştırılması durumunda, Ortadoğu'da güvenliğin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi kaotik bir sahneye dönüştürmeye çalışmakla suçladı. Laricani, "Tahran'ı köşeye sıkıştırırlarsa, bölge güvenliği tehlikeye girecek" dedi.

Bu arada, İran, ABD'nin tepkisine rağmen ülkenin yeni nükleer zenginleştirme tesisini açtı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz nükleer tesisinde uranyumun yakıt olarak kullanılabilmesine imkan sağlayan yeni nesil santrifüjler yapmak için gereken altyapıyı inşa ettiklerini söyledi.

Tesisin İran'la imzalanan nükleer anlaşma kapsamında faaliyet göstereceği belirtildi.

Trump'ın nükleer anlaşma ve yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini açıklamıştı.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalandı.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: TRT Haber