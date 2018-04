İran'dan ABD'ye nükleer mesajı: B planı yok, ya hep ya hiç

"Uluslararası güçler, ABD Başkanı Donald Trump'ı B planı olmadığı için anlaşmadan çekilmemesi konusunda ikna etmeli" diyen Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "nükleer anlaşmada B planı yok" açıklamasına katıldığını söyledi.

President Macron is correct in saying there's no "Plan B" on JCPOA. It's either all or nothing. European leaders should encourage President Trump not just to stay in the nuclear deal, but more importantly to begin implementing his part of the bargain in good faith.