İran'dan ABD'ye ikinci uyarı: Anlaşmaya ihanetin ağır sonuçları olur

İran'daki devlet televizyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "nükleer anlaşmadan çekilebiliriz" açıklamasına yönelik "anlaşma bozulursa ağır sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir" uyarısı yaptı.

Ruhani, "Beyaz Saray'dakilere, taahhütlerini yerine getirmezlerse İran hükümetinin sert tepki vereceğini söylüyorum. Anlaşmaya ihanet eden biri varsa, bunların ciddi, ağır sonuçlar doğuracağını bilmesi gerekir" dedi.

Trump son kez uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığını duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

Zarif de tepki göstermişti

Amerikan CBS televizyonuna açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer faaliyetlere yeniden başlanabileceğini söylemişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters