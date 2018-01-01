İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'da muhalefet ve hükümet yanlılarının gösterileri daha da yayılabilir

İran'da sular durulmuyor. Meşhed kentinde perşembe günü hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşerek ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterileri devam ediyor.

İran Devlet Televizyonu, çıkan olaylarda can kaybının arttığını ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gözaltı sayısı 200'ü aştı

Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, gözaltına alınanların 40'a yakınının eylemcilerin liderleri olduğunu açıkladı.

Fars haber ajansı, Pazar günü protestolara katılımın azaldığını ifade ederek polisin toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale ettiğini aktardı.

İran'da sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor. Hükümet ise sosyal medyaya erişim engellerini genişletiyor.

Twitter ve Facebook'a erişimin sadece yetkili (proxy) sunucularla mümkün olduğu ülkede, protestoların başlamasından bu yana mesajlaşma uygulaması Telegram ve Instagram'a da erişim sınırlandırıldı.

Kaynak: TRT Haber

