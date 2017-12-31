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Buradasınız : » » İran'daki protestolarda 200 kişi gözaltına alındı

İran'daki protestolarda 200 kişi gözaltına alındı

İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler ülke geneline yayıldı.

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İrandaki protestolarda 200 kişi gözaltına alındı

İranlı İşçiler Ajansı ILNA'ya konuşan Tahran Vali Yardımcısı Ali Asgar Nasırbaht, Tahran'ın önemli merkezlerinden Veliasr Kavşağı civarında dün düzenlenen gösterilerde 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Savcılığa sevk edilen göstericilerden bir kısmının serbest bırakıldığını dile getiren Nasırbaht, bunlara ilişkin sayı belirtmedi. Ali Asgar Nasırbaht, gösterilere liderlik yaptıkları öne sürülen 40 kişinin de gözaltında olduğunu belirtti.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, göstericilerden bir grubun cami, benzinlik, devlet daireleri ve kamu malına zarar vermeye ve ülke güvenliğini tehlikeye sokmaya çalıştıklarını iddia etti.

Gösterilerin izinsiz olduğunu belirten Devletabadi, akşam saatlerinde Veliasr Kavşağı'nda göstericilerin tekrar toplanmaya başladığını, emniyet güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi. Ülkenin çeşitli kentlerine yayılan gösteriler, rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, tahran, gösteriler
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