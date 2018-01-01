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Buradasınız : » » İran'daki protestolarda 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetti

İran'daki protestolarda 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetti

İran'da rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı. Gösterilerde 5 protestocu da hayatını kaybetti.

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İrandaki protestolarda 1i polis 6 kişi hayatını kaybetti

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İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başlangıcından bu yana ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetti.

5 protestocu daha hayatını kaybetti

İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde 5 protestocu daha hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, İran protestolar, iran
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