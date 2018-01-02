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Buradasınız : » » İran'daki protestolar şiddetlenerek sürüyor: 18 kişi hayatını kaybetti

İran'daki protestolar şiddetlenerek sürüyor: 18 kişi hayatını kaybetti

İran'da günlerdir devam eden protesto gösterilerinde 1'i polis 18 kişi yaşamını yitirdi.

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İrandaki protestolar şiddetlenerek sürüyor: 18 kişi hayatını kaybetti

İran'da Perşembe günü başlayan ekonomik kriz ve işsizliğin protesto edildiği gösteriler ülkenin farklı kentlerine yayılarak sürüyor.

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Şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerinde 1'i polis 18 kişi öldü. Ülke genelinde 400'e yakın kişi gözaltına alındı. 

İran devlet televizyonu silahlı göstericilerin karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin direnişi ile karşılaştıklarını duyurdu.

İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5'inin öldürüldüğü duyuruldu.

Necef Abad'ta bir göstericinin emniyet güçlerine ateş açması sonucu bir polis öldü, 3 polis de yaralandı.

Göstericiler Kirmanşah'ta trafik polisine ait noktayı ateşe verdi. Bazı bölgelerde internete erişim kısıtlandı. 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestocuları, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir." şeklinde uyardı. 

İran'daki gösterilere dünyadan farklı tepkiler geldi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gelişmeleri izlediklerini kaydederek gösteri hakkı ve ifade özgürlüğünün korunmasını istedi.

Protestolara destek veren ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından "İran için değişim zamanı geldi" mesajını paylaştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da "cesur" olarak nitelediği göstericilere desteğini belirtti. 

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ölümlerin yaşandığı gösterilerden duydukları kaygıyı dile getirdi.

Rusya'dan protesto gösterileri ülkenin iç meselesidir açıklaması geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise İran’daki gösterileri yakından izlediklerini belirterek, protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ruhani, israil, iran protesto, iran
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