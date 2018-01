İran'daki protestolar şiddetlenerek sürüyor: 18 kişi hayatını kaybetti

İran'da Perşembe günü başlayan ekonomik kriz ve işsizliğin protesto edildiği gösteriler ülkenin farklı kentlerine yayılarak sürüyor.

Şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerinde 1'i polis 18 kişi öldü. Ülke genelinde 400'e yakın kişi gözaltına alındı.

İran devlet televizyonu silahlı göstericilerin karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin direnişi ile karşılaştıklarını duyurdu.

İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5'inin öldürüldüğü duyuruldu.

Necef Abad'ta bir göstericinin emniyet güçlerine ateş açması sonucu bir polis öldü, 3 polis de yaralandı.

Göstericiler Kirmanşah'ta trafik polisine ait noktayı ateşe verdi. Bazı bölgelerde internete erişim kısıtlandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestocuları, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir." şeklinde uyardı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gelişmeleri izlediklerini kaydederek gösteri hakkı ve ifade özgürlüğünün korunmasını istedi.

Protestolara destek veren ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından "İran için değişim zamanı geldi" mesajını paylaştı.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!