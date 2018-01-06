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Buradasınız : » » İran'daki gösterilerde 90 öğrenci gözaltına alındı

İran'daki gösterilerde 90 öğrenci gözaltına alındı

İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve ülke geneline yayılan hükümet karşıtı protestolarda şu ana kadar 90 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İrandaki gösterilerde 90 öğrenci gözaltına alındı

İran Meclisi Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi Mahmut Sadıki, İran İşçi Haber Ajansı'na son günlerde yaşanan rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadıki, gözaltına alınan en az 90 üniversite öğrencisinden 10'unun durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

Hangi kurum tarafından gözaltında alındıkları belirlenemeyen 10 öğrenci için araştırmalarının devam ettiğini kaydeden Sadıki, "Yükseköğretim Bakanlığından elde ettiğimiz bilgilere göre, gözaltına alınan öğrencilerden birçoğunun gösterilerle bir ilgisi bulunmuyor. Bunların tamamına yakını olay yerlerinden uzak ve bazen evlerinin bulunduğu bölgelerde gözaltına alınmış." dedi.

Güvenlik güçlerinin söz konusu uygulamalarının, ortamın daha da gerilmesine neden olacağını vurgulayan Sadıki, gözaltına alınan öğrencilerden 58'inin Tahran'daki farklı üniversitelerde eğitim gördüğünü aktardı.

Sadıki, gözaltındaki bazı öğrenciler için geçici tutuklama kararı verilirken, bazılarının da kefaletle serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

İran'daki olaylarda, 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tutuklandı.

Ayrıca İranlı yetkililer, olayların birkaç gün içinde bitebileceği kanısında.

Kaynak: AA

Etiketler: iran protesto, iran
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