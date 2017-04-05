İran'daki depremin bilançosu açıklandı

İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kenti yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rezevi Horasan Eyaleti Afet Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Makduri, Afganistan sınırı yakınlarında meydana gelen depremde Meşhed kentiyle Feriman ve Serahs ilçelerine bağlı 20 köyün hasar gördüğünü söyledi.

Makduri, "Şu ana kadar elimize ulaşan bilgilere göre depremde 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı." dedi.

Öte yandan Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, sabahki depremin ardından 3 ila 4 büyüklüğünde onlarca artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

Merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sefid Seng kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 10.39'da (TSİ 09.09) yerin 10 kilometre altında oluştuğu duyurulmuştu.