  • 02 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.822
    EURO 4.705
  • BIST 116533.65
    ALTIN 162.426
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran’da "zorunlu başörtüsü" tartışması

İran’da "zorunlu başörtüsü" tartışması

Tahran cuma imamı Ayetullah Seyid Ahmed Hatemi, İran’da başörtüsünün zorunlu olmaktan çıkarılmasını talep edenleri eleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda &quot;zorunlu başörtüsü&quot; tartışması

İran'da son dönemde kadınlar, rejimin başörtüsü zorunluluğuna tepki gösteriyor. 

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre Tahran cuma imamı Ayetullah Seyid Ahmed Hatemi, başörtüsünün “Allah’ın bir emri” ve “dini bir mecburiyet” olduğuna vurgu yaptı. Hatemi, konunun “zorunlu” ya da “tercihe bağlı” şeklinde değerlendirilemeyeceğini söyledi. 

Tahran cuma imamı Hatemi, başörtüsünün özgür tercihlere bağlı olması gerektiği yönünde açıklama yapanları “Avrupa hayranı” olmakla suçlayarak, bu kişilerin tesettüre riayet etmeyenlerden “daha kötü” olduğunu ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Kadınlar Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında başörtüsünün "baskı ve şiddetle" korunmasına karşı olduklarını ve bu konunun hükümetin öncelikli meseleleri arasında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: iran, Ayetullah Seyid Ahmed Hatemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER