İran’da "zorunlu başörtüsü" tartışması

İran'da son dönemde kadınlar, rejimin başörtüsü zorunluluğuna tepki gösteriyor.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre Tahran cuma imamı Ayetullah Seyid Ahmed Hatemi, başörtüsünün “Allah’ın bir emri” ve “dini bir mecburiyet” olduğuna vurgu yaptı. Hatemi, konunun “zorunlu” ya da “tercihe bağlı” şeklinde değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Tahran cuma imamı Hatemi, başörtüsünün özgür tercihlere bağlı olması gerektiği yönünde açıklama yapanları “Avrupa hayranı” olmakla suçlayarak, bu kişilerin tesettüre riayet etmeyenlerden “daha kötü” olduğunu ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Kadınlar Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında başörtüsünün "baskı ve şiddetle" korunmasına karşı olduklarını ve bu konunun hükümetin öncelikli meseleleri arasında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA