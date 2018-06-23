İran'da yayınlanan kitapta Ruhani hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı

Aşırı muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan "Bir bakışta Hasan Ruhani" adlı kitabın basımına İrşad ve Kültür Bakanlığı tarafından izin verilmedi.

İnternet ortamında e-kitap şeklinde yayımlanan kitapta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK'la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor.

Kitapta Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı için gerekli yeterliliği sağlayamadığı öne sürülerek, meclisin konuyu incelemesi gerektiği söyleniyor.

Devlete ait İran Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinde iddialar "temelsiz" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA