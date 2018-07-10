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İran'da turistlere başörtüsü zorunluluğu tartışması

İran'da muhafazakar kimliğiyle tanınan din adamı, zorunlu başörtüsü uygulamasının ülkeyi ziyaret eden turistler için uygulanmaması gerektiğini söyledi.

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İranda turistlere başörtüsü zorunluluğu tartışması

İran'da muhafazakar kimliğiyle tanınan din adamlarından Hüccetülislam Muhsin Geruyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili İran'da yayımlanan "Ticaret" adlı gazeteye konuştu. 

İranlı din adamı, ülkeyi ziyaret eden turistlere başörtüsünün zorunlu tutulmaması gerektiğini belirtti. 

Şer'i ve fıkhı açıdan turistlere yönelik başörtüsü zorunluluğunun dinde yer almadığını aktaran Geruyan, "Turistler kendileri isterse başörtüsü takabilir. Dini açıdan onlara zorlama yoktur." dedi.

"Nasıl ki biz başka ülkelere gittiğimizde kendi kurallarımızla hareket ediyorsak turistlere de kendi kurallarıyla hareket etme izni verilmelidir."

Kaynak: AA

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