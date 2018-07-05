İran'da sünni din adamı Mevlevi Abduşşekur Terşabi'ye silahlı saldırı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Haş Kaymakam Yardımcısı Muhammed Ahmedi Bolag, Abduşşekur Terşabi'ye sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce suikast düzenlendiğini söyledi.

Bolag, Terşabi'nin suikast sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

"Akademik ve ilmi alanda seçkin isimlerdendi"

Sünni din adamının öldürülmesinin ilçe halkı için üzüntü verici olduğunu söyleyen Bolag, "Abduşşekur Terşabi, akademik ve ilmi alanda seçkin isimlerindendi. Bölgede İslami birlik ve bütünlüğün savunucusuydu" dedi.

İranlı yetkili, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Terşabi'nin cenazesi Sistan-Beluçistan'a bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi ve yetkililerin katılımıyla yarın Haş ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: AA