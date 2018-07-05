  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.637
    EURO 5.425
  • BIST 98549.74
    ALTIN 186.491
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran'da sünni din adamı Mevlevi Abduşşekur Terşabi'ye silahlı saldırı

İran'da sünni din adamı Mevlevi Abduşşekur Terşabi'ye silahlı saldırı

İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan Haş'ta Sünni din adamı ve akademisyen Mevlevi Abduşşekur Terşabi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda sünni din adamı Mevlevi Abduşşekur Terşabiye silahlı saldırı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Haş Kaymakam Yardımcısı Muhammed Ahmedi Bolag, Abduşşekur Terşabi'ye sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce suikast düzenlendiğini söyledi.

Bolag, Terşabi'nin suikast sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

"Akademik ve ilmi alanda seçkin isimlerdendi"

Sünni din adamının öldürülmesinin ilçe halkı için üzüntü verici olduğunu söyleyen Bolag, "Abduşşekur Terşabi, akademik ve ilmi alanda seçkin isimlerindendi. Bölgede İslami birlik ve bütünlüğün savunucusuydu" dedi.

İranlı yetkili, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Terşabi'nin cenazesi Sistan-Beluçistan'a bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi ve yetkililerin katılımıyla yarın Haş ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: sistan-beluçistan, saldırı, iran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER