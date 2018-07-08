İran Huzistan bölgesindeki su krizi vahim noktada

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan İranlı milletvekili Hidayetullah Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su krizi ve çevresel sorunlara önlem alınması" için çağrı yaptı.

Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su ve elektrik sıkıntısıyla su kaynaklarının kuruması ve çevresel sorunlar vahim noktada" dedi.

Huzistan bölgesindeki sorunların halkın tepkisine neden olduğunu söyleyen Hadimi, Hürremşehr kentinde halkın su sorununu protesto etmesinin ardından önlem alındığını ancak İze ve Bağmülk kentlerinde durumun çok daha kötü olduğunu aktardı.

"Bölgeye su ulaştırılması Ruhani'nin önceliği olmalı"

Söz konusu kentlere belirli sürelerle su verildiğini belirten Hadimi, bu şekilde halkın su ihtiyacının karşılanamadığını söyledi.

İranlı milletvekili ayrıca yakın gelecekte Huzistan'ın kuzeydoğusundaki su krizinin daha da ciddileşeceği uyarısında bulunarak, "Bölgeye su ulaştırılması, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önceliği olmalı" dedi.

İran'da yağışların ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor.

Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde halk, su sorununu protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA