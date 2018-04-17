İran'da sınır kulesine saldırı: 6 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı silahlı bir grup Pakistan tarafından sınırın sıfır noktasındaki bir sınır kulesine saldırdı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada saldırganlardan üçünün öldürüldüğü, 1 sınır muhafızının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu arada destek olarak çatışma bölgesine hareket eden Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir aracın yola yerleştirilen mayına çarpması sonucunda da 2 askerin öldüğü, ikisinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların hangi örgüte mensup olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA