İran'da silahlı çatışma: 3 devrim muhafızı öldü

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Ülkenin batısında Necef Eşref Karargahı tarafından birkaç gündür takip edilen DEAŞ üyesi 21 kişilik grupla sabah saatlerinde silahlı çatışma çıktı." dedi.

Operasyon sırasında 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Pakpur, iki kişinin çatışma bölgesinden kaçtığını ve birkaç kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Çatışmanın nerede gerçekleştiğini açıklamayan Pakpur, operasyon sırasında 3 devrim muhafızı askerinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

AA