  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.67
  • BIST 115170.03
    ALTIN 161.777
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran'da 'sahte tarikat şeyhi' idam edildi

İran'da 'sahte tarikat şeyhi' idam edildi

İran'da kendisini "tarikat şeyhi" olarak tanıtıp insanların dini duygularını sömürerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan bir kişinin idam edildi

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda sahte tarikat şeyhi idam edildi

İran'dan yayın yapan "Asriran" adlı haber sitesinin haberine göre, Devrim Mahkemesi'nin "psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişileri sihir ve büyü yoluyla tedavi ettiğini öne sürerek kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunmak ve kurduğu sahte tarikatın yöneticiliğini yapmaktan" suçlu bulduğu bir kişi idam edildi.

Hakkında verilen idam kararının infaz edildiği "sahte tarikat şeyhi"nin kimliği hakkında bilgi verilmezken, karısı hakkında da aynı suçlamayla "idam hükmü" verildiği aktarıldı.

İran'da sihir ve büyücülük yapanlara ağır cezalar uygulanıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: tarikat şeyhi, sahte şeyh, iran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER