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Buradasınız : » » İran'da "Şah Rıza'nın mumyası bulundu" iddiası

İran'da "Şah Rıza'nın mumyası bulundu" iddiası

İran'da Abdulazim Türbesi'ni genişletme çalışmaları sırasında, ülkenin eski hükümdarlarından Şah Rıza Pehlevi'ye ait olduğu iddia edilen mumya bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda &quot;Şah Rızanın mumyası bulundu&quot; iddiası

Tahran İslam Konseyi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin batı kısmındaki genişletme çalışmaları sırasında, bir mumya tespit edildiğini söyledi.

Mumyanın İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olabileceğini belirten Halilabadi, ilgili makamlar tarafından gerekli incelemenin yapılacağını aktardı.

İran'da 1925'te Pehlevi hanedanlığının temellerini atarak yönetimi ele alan Şah Rıza, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin İran'ı işgali sırasında sürgüne gönderildiği Güney Afrika'da 1944'te öldü. Şah Rıza'nın naaşı Mısır'da mumyalanarak uzun süre Kahire'deki Rıfai Camis'nde saklandı. Mumya 1950'de İran'a getirildi ve Rey kentinde hazırlanan mozoleye törenle gömüldü. Şah Rıza'nın mozolesi, 1979 İran Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin onayıyla yıkıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şah Rıza Pehlevi, mumya, iran
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