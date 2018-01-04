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Buradasınız : » » İran'da rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor

İran'da rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor

İran'ın çeşitli kentlerinde rejim yanlılarının Çarşamba günü başlayan destek gösterileri binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

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İranda rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor

İran'da bir haftadır devam eden rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarını protesto etmek için, cuma imamları ve dini otoritelerin çağrısıyla başlayan destek gösterileri Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi birçok büyük kentte sürüyor.

ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerini hedef alan göstericilerin "Kahrolsun fitneci münafıklar", "Biz de şikayetçiyiz ancak sesimizi doğru yoldan dile getiriyoruz" gibi sloganlar atması da dikkat çekiyor.

Çarşamba günü de Ahvaz, Abadan, İlam, Arak, Hürremabad, Kirmanşah ve Buşehr gibi bazı önemli kentlerde toplanan rejim yanlıları, sokak olaylarını protesto etmişti.

20'den fazla kişi öldü

İran'daki olaylar 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.

Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: protesto, iran
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