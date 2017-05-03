  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.536
    EURO 3.861
  • BIST 93783.24
    ALTIN 142.317
Buradasınız : » » İran'da kömür madeninde facia

İran'da kömür madeninde facia

Gülistan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla işçi göçük altında kaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda kömür madeninde facia

İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'a bağlı Azerşehr kentindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 40'ı aşkın işçi göçük altında kaldı.

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, Azerşehr'deki "Zemestan Yurt" madeninde öğle saatlerinde bir patlama olduğunu söyledi.

Patlama sonucu 40'tan fazla madencinin göçük altında kaldığının tahmin edildiğini belirten Fethi, kurtarılan 6 işçinin hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Kızılay yetkilisi, kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Öte yandan basına açıklamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanın gaz sıkışıklığı nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, "Patlama, nöbet değişimi saatine denk geldiğinden, göçük altında kalan madencilerin sayısının yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi. AA

Etiketler: maden göçük, iran, gülistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER