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İran'da kirli sudan 350 kişi zehirlendi

İran'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısı 350'ye yükseldi.

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İranda kirli sudan 350 kişi zehirlendi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Ramhürmüz İlçe Sağlık Müdürü Şükrüllah Selmanzade, Ramhürmüz ve Ebulfars bölgelerinde kirli içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarının günden güne arttığını söyledi.

Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaşanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkın çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu meydana geldiğini vurguladı.

İshal ve yüksek ateş şikayetleri olan hastaların tedavi için çevre hastaneler ve sağlık ocaklarına başvurdukları belirtildi.

Ramhürmüz Savcısı Kasım Nejad, dün aynı bölgede zehirlenen kişi sayısını 230 olarak açıklamıştı.

Kuraklık su krizine sebep oldu

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: su protestoları, İran su zehirlenme, iran
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