  • 01 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran'da kirli içme suyundan zehirlenme şüphesi

İran'da kirli içme suyundan zehirlenme şüphesi

İran'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısı 230'a yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda kirli içme suyundan zehirlenme şüphesi

İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi mizanonline'a konuşan Ramhürmüz İlçe Savcısı Kasım Nejad, Huzistan eyaletine bağlı Ramhürmüz ve El-Fars bölgelerinde 230 kişinin zehirlendiğini, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Mehr Haber Ajansı, Ramhürmüz ilçesine bağlı Bavec, İslam Abad, Şehreki Şehid Rayigani, Sepehlun ve Kebuteri köylerinde 180 kişinin içme suyundan zehirlendiğini duyurmuştu.

Huzistan Acil Tıbbi Olaylar Yönetim Merkezi Başkanı Şehyar Mirheşti dün, Ramhürmüz ilçesinde 65 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söylemişti.

Kuraklık su krizine yol açıyor

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor.

Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: zehirlenme, iran, İçme suyu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER