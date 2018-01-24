İran'da hükümete olan "güven kaybı" halkı sokağa döktü

İran İçişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkedeki gösterilerin nedenlerini açıkladı.

Bakanlığın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunulan raporda 28 Aralık 2017'de başlayıp yaklaşık bir hafta süren sokak gösterilerinin "halkın güven kaybı" sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.

Ülkedeki kurum ve kuruluşların halkın sorunlarına cevap verememesinin toplumsal memnuniyetsizliğe ve tartışmalara sebep olduğunun belirtildiği raporda, seçimler ve sonraki dönemlerde siyasetçilerin ülkenin imkanlarını göz önünde bulundurmaksızın içine girdikleri siyasi çekişmelerin kamuoyunu olumsuz yönde etkilediği tespitine yer verildi.

Raporda ayrıca, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin İran'daki faaliyetlerinin de olaylarda etkili olduğuna dikkat çekildi.

20 kişi hayatını kaybetmişti

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA