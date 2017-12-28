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Buradasınız : » » İran'da hayat pahalılığı protesto edildi

İran'da hayat pahalılığı protesto edildi

İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Meşhed ve Kaşmer kentlerinde ülkedeki hayat pahalılığını protesto etmek üzere gösteriler düzenlendi.

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İranda hayat pahalılığı protesto edildi

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen sosyal paylaşım sitesinin yayınladığı görüntülerde, Meşhed ve Kaşmer kentlerinde düzenlenen gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.

Göstericiler, geçim şartlarını protesto ederek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Göstericilere polis müdahalesi

İranlı öğrenciler ajansı ISNA'ya konuşan Meşhed Merkez Valisi Muhammed Rahim Nuriziyan, izinsiz olarak Şuheda Meydanı'nda toplanan göstericilerin emniyet güçleri tarafından dağıtıldığını, bazılarının gözaltına alındığını söyledi.

Meşhed Valiliği dün sosyal medya üzerinden ülkedeki "hayat pahalılığı" gerekçesiyle gösteri düzenleneceği duyumu alındığını, fakat resmi izin başvurusunda bulunulmadığı için yapılacak gösterilerin "kanunsuz" olduğunu duyurmuştu.

"Halka mahcubuz"

Öte yandan İran Lideri Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi Cuma İmamı Ahmed Alemelhuda, Sebzivar kentinde yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomi yönetimini eleştirdi.

Ruhani hükümetine muhalefetiyle bilinen Alemelhuda, "Ekonominin yönetilmesi, refah ve yaşam şartları bakımından sadece bugün değil, 40 yıldan bu yana öyle kötü yönetimler söz konusu oldu ki halka karşı mahcubuz." diye konuştu.

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