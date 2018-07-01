İran'da halk su krizini protesto için sokakta

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açtı.

Polis ateş açarak karşılık verdi

Üç gündür Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde, su sorunu protesto ediliyor.

Hürremşehr'de yüzlerce göstericiye polis göz yaşartıcı gazla ve ateş açarak müdahale etti.

Bir protestocunun öldüğü iddiası

Bazı protestocular yaralandı. Bir göstericinin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

230 kişi zehirlendi

Musluklardan kirli ve tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Kirli içme suyundan zehirlendiğinden şüphe edilenlerin sayısı da 230'a yükseldi.

İçişleri Bakanından yalanlama

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ise olaylarda hayatını kaybeden kimse olmadığını sadece 1 kişinin yaralandığını söyledi.

"Hürremşehr'de ölenler olduğu yönündeki haberler doğru değil. Sadece 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı."

Su sorununu çözecek proje 6 Temmuz'da

İçişleri Bakanı ayrıca olayı provokasyon olarak niteledi.

Hürremşehr ve Abadan kentlerinin su sorununu çözmek için 1992 yılında başlayan Gadir Projesi'nin 6 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi.

Kaynak: AA