İran'da halk su krizini protesto için sokakta: 1 kişi öldü iddiası

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açtı.

Polis ateş açarak karşılık verdi

Üç gündür Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde, su sorunu protesto ediliyor.

Hürremşehr'de yüzlerce göstericiye polis göz yaşartıcı gazla ve ateş açarak müdahale etti.

Bir protestocunun öldüğü iddiası

Bazı protestocular yaralandı. Bir göstericinin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

65 kişi zehirlendi

Musluklardan kirli ve tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletinde 65 kişi zehirlenme şüphesiyle dün hastanelere başvurdu.

Kaynak: AA