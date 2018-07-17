Dünya » İran'da gösterilere karışan 258 kişi hakkında mahkumiyet kararı Buradasınız : Ana Sayfa

İran'da gösterilere karışan 258 kişi hakkında mahkumiyet kararı

İran'da geçen yıl sonunda ekonomik sorunlar nedeniyle birçok kentte yapılan gösterilerle ilgisi olduğu öne sürülen 258 kişi çeşitli cezalara çarptırıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 18:12





