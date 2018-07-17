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İran'da gösterilere karışan 258 kişi hakkında mahkumiyet kararı

İran'da geçen yıl sonunda ekonomik sorunlar nedeniyle birçok kentte yapılan gösterilerle ilgisi olduğu öne sürülen 258 kişi çeşitli cezalara çarptırıldı.

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İranda gösterilere karışan 258 kişi hakkında mahkumiyet kararı

İran'da başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devlet Abadi, "Aralık ayındaki olaylarla ilgisi olan 258 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Abadi, cezaların içeriğine dair bilgi vermedi.

İran'da aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri de vardı. Çoğunluğu Tahran Üniversitesi'nden 125 akademisyen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mektup yazarak, gözaltındaki üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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