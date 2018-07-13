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İran'da elektrik ve su sorunu ihracatı durdurdu

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, elektrik ve su ihracatını tamamen durdurduklarını açıkladı.

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İranda elektrik ve su sorunu ihracatı durdurdu

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını söyledi.

İhracat yapılması durumunda daha fazla kesintinin yaşanacağını dile getiren Erdekaniyan, "İddiaların aksine şu anda su ve elektrik ihracatımızı sıfır seviyesine getirdik" dedi.

Su meselesi karmaşık bir sorun haline geldi

Ülkede yaşanan su meselesinin karmaşık bir soruna dönüştüğünü belirten Erdekaniyan, sorunların ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir takım grupların su ve elektrik sorununu halkı kışkırtmak için kullanmak istediğini aktaran İranlı bakan, hassas ve tehlikeli olarak nitelediği mevcut süreçte halka sabırlı olma çağrısı yaptı.

Erdekaniyan, sorunun aşılması için iklim ve hava şartlarına uygun planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: su, iran, ihracat, elektrik
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