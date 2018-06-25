İran'da ekonomik krize karşı 'olağanüstü hal' çağrısı

İran'da ekonomik kriz aylardır devam ediyor. Kötü giden ülke ekonomisi, doların yükselmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrıldığını duyurmasının ardından daha da olumsuz etkilendi. Esnafın grev yapmasından sonra olağanüstü hal çağrısı geldi.

"Kangrene dönüşmüş olan durumu yönetmek için olağanüstü hal ilan edilmeli"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, Tebriz'de düzenlediği basın toplantısında, krizden kurtulmak için olağanüstü halin ilan edilmesinin altını çizdi:

"İçinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulduğunda, kangrene dönüşmüş olan ekonomik durumu yönetmek için olağanüstü hal ilan edilmelidir. Yolsuzlukla bu şekilde mücadele edilmesi gerekir."

"Eyalet sistemi İran'da da uygulanmalıdır"

Pizişkiyan, yolsuzlukların önüne geçebilmek için ülkede para dolaşımının kayıt altına alınması gerektiğini söyledi:

"İslam tarihinin ilk dönemlerinde ve şu an modern dünyada uygulanan eyalet sistemi İran'da da uygulanmalıdır. Eyalet ve vilayet yönetimi İslami bir modeldir. Bundan faydalanmalıyız."

1979'dan sonra eyalet sistemi gündeme geldi

İran'da 1979'daki devrim sonrası eyalet yönetimi tartışmaları ilk olarak eski devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rızayi tarafından gündeme getirilmişti. Rızayi, 2011'de yayınlanan "Ekonomi Federalizmi" isimli kitabında "her eyaletin kendi maddi imkanlarıyla yönetilmesi gerektiğini" savunmuş ancak etnik kimlik hassasiyetinin üst safhada olduğu ülkede rejim; Azeri, Kürt ve Arapların ayrılıkçı taleplerinden endişe ettiği için bu görüşe sıcak bakmamıştı. İran'da Tahran merkezi yönetimi tarafından idare edilen 31 eyalet (il) bulunuyor.

Kaynak: AA