İran'da düşen yolcu uçağının enkazını arama çalışmaları sürüyor

İran devlet televizyonuna konuşan, İran Aseman Hava Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Taki Tabatabayi, "Uçakta biri çocuk 60 yolcu ve 6 mürettebat, toplam 66 kişi bulunuyordu." dedi.

Çift motorlu ATR tipi yolcu uçağının yerel saatle 08.00’de başkent Tahran’dan Yasuc kentine hareket ettiğini dile getiren Tabatabayi, uçağın 08.50 sularında radardan kaybolduğunu söyledi.

İran'da yolcu uçağı düştü

Düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor

Acil Durum masası tarafından yapılan açıklamaya göre kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait yolcu uçağı, sabah saatlerinde İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

İran'daki uçak kazası nedeniyle iki bakanın istifası isteniyor

İran'da, Tahran'dan kalktıktan sonra İsfahan eyaletinde düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ali Rebii'nin istifası istendi.

İran Meclisi İktisat Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Puribrahimi, Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bir grup milletvekili tarafından bakanların istifaları istemiyle toplanan imzaların Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunulduğunu bildirdi.

Puribrahimi, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ali Rebii ve Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi'nin ülkedeki kalkınma-ekonomik durumlar ve ulaştırmada yaşanan sorunlarla ilgili izahatta bulunmaları gerektiğini ifade etti.

İmzacı milletvekillerinin kara yolları, demir yolları ve hava yollarındaki sorunların yanı sıra dün meydana gelen uçak kazası nedeniyle Ahundi'nin istifasını talep ettiklerini açıklayan Puribrahimi, "Ne zamana kadar yetkililerin dikkatsizliği yüzünden kazalara ve felaketlere şahit olacağız?" eleştirisinde bulundu.

Rebii'nin de ülkedeki ekonomik gerilemenin ve tamamlanmamış projelerin sorumlusu olduğunu dile getiren Puribrahimi, ekonomiye ve kalkınmaya ilişkin gelişmelerin "iyiye doğru gitmediğini" ve Çalışma Bakanlığına yönelik "ümitlerin tükendiğini" kaydetti.

İran'da dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü. Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA