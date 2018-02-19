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Buradasınız : » » İran'da düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

İran'da düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

İran'ın İsfahan kenti yakınlarında dağlık bölgede düşen uçağın enkazına ulaşıldı. İran, 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yasını tutuyor.

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İranda düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

İran'ın İsfahan kenti yakınlarında dağlık alanda düşen uçağı arama çalışmalarına katılan ekipler, enkaza ulaşmayı başardı.

İran'da yolcu uçağı düştü

Çalışmalara 45 arama kurtarma ekibi, 80 teknisyen, 40 ambulans ve bir ambulans otobüs katıldı.

105 profesyonel dağcı da arama çalışmalarına destek veriyor.

Dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, radardan çıkmış ve İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü.

Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: uçak kazası, iran uçak
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