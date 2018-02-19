İran'da düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

İran'ın İsfahan kenti yakınlarında dağlık alanda düşen uçağı arama çalışmalarına katılan ekipler, enkaza ulaşmayı başardı.
Çalışmalara 45 arama kurtarma ekibi, 80 teknisyen, 40 ambulans ve bir ambulans otobüs katıldı.
105 profesyonel dağcı da arama çalışmalarına destek veriyor.
Dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, radardan çıkmış ve İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü.
Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.
Kaynak: TRT Haber