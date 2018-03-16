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Buradasınız : » » İran'da düşen uçağın uçuş verileri bulunamadı

İran'da düşen uçağın uçuş verileri bulunamadı

İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.

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İranda düşen uçağın uçuş verileri bulunamadı

İran Havacılık Kurumu, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşılırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine, aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılamadı.

Uçak Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililer de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacak.

Kaynak: DHA

Etiketler: mina başaran, iran uçak, iran
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