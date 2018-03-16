İran'da düşen uçağın uçuş verileri bulunamadı

İran Havacılık Kurumu, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşılırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine, aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılamadı.

Uçak Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililer de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacak.

Kaynak: DHA