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Buradasınız : » » İran'da düşen özel Türk uçağının kara kutusu bulundu

İran'da düşen özel Türk uçağının kara kutusu bulundu

İran'da düşen özel Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusu bulundu.

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İranda düşen özel Türk uçağının kara kutusu bulundu

İran'ın dün akşam saatlerinde düşen ve Başaran Holding'e ait olduğu belirlenen özel uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti, arama çalışmaları gece boyu sürdü.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, uçak kazası
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