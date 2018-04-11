İran'da düşen jetin kara kutuları Paris’te açıldı

Başaran Holding’e ait jet, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a dönüş yaparken İran’da düşmüştü.

11 kadının hayatına mal olan jet kazasının üzerinden bir ay geçti.

Tahran yönetimi, kazayı soruşturmaya devam ediyor.

Soruşturmaya Türkiye’den iki uzman destek veriyor. Ekipte, jetin üretildiği Kanada’dan da uzmanlar var.

Kokpit konuşmalarının kaydedildiği kara kutular ise Paris’e götürüldü. Gazete Habertürk’ün haberine göre, kara kutu açıldı ve analiz süreci başladı.

Çözümleme çalışmalarına, kaza için oluşturulan uzman heyet de eşlik edecek. Kara kutular üzerindeki çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Ön rapor ise ay sonuna hazır olacak.

Kazanın ardından jette bulunan 10 kişinin naaşı Türkiye’ye getirilerek toprağa verilmişti.

Kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşını arama çalışmalarıysa hala devam ediyor. İran hükümeti bölgeyi bilen köylüleri de cenazenin bulunması için seferber etti.

Kaynak: TRT Haber