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İran'da döviz kuru yolsuzluğu yapan şirket sahiplerine gözaltı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, devletin sabit kur politikasına uymayarak yolsuzluk yapan bazı şirket sahiplerinin gözaltına alındığını söyledi.

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İranda döviz kuru yolsuzluğu yapan şirket sahiplerine gözaltı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Ejei, dolar kurunun 4 bin 200 tümen olarak sabitlendiğini hatırlatarak, "İthal telefon izni verilen 30 şirket yöneticisinden bazıları gözaltına alındı. Bazı şirketlerin de faaliyetine son verildi" dedi.

Sözcü Ejei, Yargı Erki bünyesinde telefon ve araç ithalatının yanı sıra döviz ve altınla ilgili kanunlara uymayanların dosyalarının incelendiği ayrı şubelerin kurulduğunu ifade etti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'da doların hızla yükselişini önlemek için kur 4 bin 200 tümene sabitlenmiş, resmi izin verilen sarraflar ve şirketler üzerinden bazı ürünlerin ithalatı ve piyasaya arzı için fiyat aralıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, gözaltı, döviz, döviz kuru yolsuzluğu
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