İran'da devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamaları kullanılmayacak

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Karar, Siber Alem Yüksek Konseyi yönetmeliğindeki sosyal medya uygulamalarının düzenlenmesi maddesine dayanılarak alındı. Cevaheri, tüm devlet kurum ve kuruluşlarının İletişim ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun duyurduğu yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiğini söyledi.

İran'da birçok yabancı mesajlaşma uygulaması kullanılsa da Telegram en popüler uygulama olarak öne çıkıyor. Telegram'ın kapatılacağına ilişkin açıklamalar bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor.

Telegram'a alternatif yerli uygulama

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Telegram'ın yerini 20 Nisan'a kadar "Soroush" adlı benzer bir yerli uygulamaya bırakacağını bildirmişti.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, ofise ait Telegram kanalının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirildi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de Telegram hesabını kapattı.

Kaynak: AA