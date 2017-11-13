İran'da depremde ölenlerin sayısı 450 oldu

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye yükseldi, 7 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran, depremin merkez üssü Kermanşah'taki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Depremden bu yana bölgede 200'e yakın artçı sarsıntı yaşandı.

"Yıkımın geniş bir bölgede meydana gelmesi çalışmaları olumsuz etkiliyor"

Öte yandan aynı örgütün müdürü İsmail Neccar, yıkımın geniş bir bölgede meydana gelmesinden dolayı arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Neccar, "Kasrı Şirin ve Serpulzihab'a bağlı köyler en çok hasarın meydana geldiği yerlerdir. Yıkımın geniş bir bölgede meydana gelmesi arama kurtarma çalışmalarına olumsuz yansıyor. Bundan dolayı halkın bir kesimin eleştirilerine sebep oluyor." dedi.

Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi

Sınırın diğer tarafındaki Irak'ta da 7,2 büyüklüğündeki sarsıntı Erbil'e kadar olan yerleşim birimlerinde yıkıma yol açtı.

Irak topraklarında sınırlı sayıda can kaybı meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti.

En büyük hasar, Halepçe yakınındaki Derbendihan'da meydana geldi.

Erbil, Halepçe, Tuzhurmatu ve Tazehurmatı'da da yıkılan ve ağır hasar gören binalar oldu.

TRT HABER