İran'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 530'a yükseldi

Reuters haber ajansının haberine göre, Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 530'a yükselirken, yaralı sayısının 8 bini geçtiği bildirildi.

İran'da 3 gün yas ilan edildi

Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Derbendihan Barajı tehlikede

Depremin ardından Süleymaniye'deki Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid ise barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Ülke genelinde sela okundu

Öte yandan, Bağdat, Kerkük ve kuzey illerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından ülke genelindeki camilerde sela okundu.

Türk Kızılayı Irak'taki deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu

Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

Türk Kızılayı, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye harekete ederek, yıkımın en çok meydana geldiği Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı.

İlçede, deprem sebebiyle onlarca ev hasar görürken, birkaç bina da yıkıldı. Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşu olan Türk Kızılayına bağlı öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.