İran'da Cuma namazı sonrası binlerce rejim yanlısından hükümete destek gösterisi

İran'da cuma namazı için toplanan binler, hükümete ve rejime karşı yapılan ekonomik kriz ve işsizliğin protesto edildiği eylemlere karşı, rejime destek için İmam Humeyni Musallası'nda bir araya geldi.

İran’daki gösteriler neden başladı?

İran'daki gösterilere kim, ne dedi?

Cuma hutbesinde Suudi Arabistan, ABD ve İsrail, ülkede yaşanan olaylardan sorumlu tutuldu. ABD ve İsrail protestolara açık destek vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan İran'daki protestoları destekleyen, "Değişim zamanı geldi. İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz." mesajlarını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "cesur" olarak nitelediği göstericilere desteğini belirtmişti.

Namazın ardından kalabalık, hükümete destek gösterisi düzenledi.

Hükümet karşıtı protestoların tamamen bitmediği ancak, giderek güç kaybettiği ifade ediliyor.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.

Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

İran'daki olaylarda, 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tutuklandı.

Ayrıca İranlı yetkililer, olayların birkaç gün içinde bitebileceği kanısında.

Kaynak: TRT Haber